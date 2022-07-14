أوكرانيا تفكر في إنشاء لجنة للرقابة على الأسلحة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

اقترح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إنشاء لجنة خاصة للرقابة على استخدام الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا من الدول الغربية.



يأتي ذلك بعد أن أفاد عضو في مجموعة الهاكرز الروسية RaHDIt، شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة "نوفوستي" بأن المخابرات الأوكرانية تعمل مع المجرمين والمهربين لإعادة بيع الأسلحة الغربية في السوق السوداء.

ونفى المجلس الأوكراني للأمن القومي والدفاع المزاعم بأن الأسلحة المقدمة من الغرب ينتهي بها الأمر إلى السوق السوداء في أوروبا.

وكتب يرماك عبر "تلغرام" اليوم الخميس: "أود أن أدعو النواب للنظر في فكرة واحدة مهمة، هي إنشاء لجنة خاصة مؤقتة ستتابع القضايا المتعلقة بالرقابة على استخدام الأسلحة الواردة من شركائنا".

وأضاف أنه يجب على البرلمان بصفته هيئة تشريعية، الانضمام إلى عملية الرقابة على الأسلحة.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يعتزمان تشديد الرقابة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب المخاوف من وصولها إلى السوق السوداء.

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية، ان واشنطن تثق في سلطات كييف ولا تتخذ تدابير لتعزيز السيطرة على المساعدات العسكرية المقدمة إليها.

واعترف مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني في أوائل يوليو أنه حدد حالات بيع مساعدات إنسانية ومنتجات عسكرية قادمة من دول غربية، وتم رفع نحو عشر قضايا جنائية بهذا الخصوص. وفي وقت لاحق، دعت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أوكراني فيكتوريا سبارتز المشرعين الأمريكيين إلى إنشاء آلية للسيطرة على المساعدات لأوكرانيا.