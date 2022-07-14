عاجل.. رئيس دولة الإمارات يبدأ الإثنين زيارة إلى فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يوم الإثنين المقبل زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية.



ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل و تغير المناخ و التكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

ويناقش الجانبان مجمل القضايا و المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعد تلك الزيارة هي الأولي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدولة خارجية منذ تعيينه في 14 مايو/ أيار الماضي رئيسا لدولة الإمارات خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.