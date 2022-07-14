شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ميلان يتغنى بمحمد صلاح: كنت أتمنى تدريبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يثير اهتمام جميع النقاد والصحف العالمية بسبب اداءه المتميز خلال الفترة الماضية مع الريدز وتحطيمه الأرقام القياسية الفردية والجماعية.

وجاءت الإشادة هذه المرة من جانب أسطورة فريق ميلان الإيطالي السابق، أريجو ساكي الذي تغنى باللاعب في تصريحاته الصحفية الأخيرة مؤكدا أن اللاعب لديه إمكانيات فنية هائلة.

أسطورة ميلان يمدح صلاح

وتحدث ساكي في تصريحات صحفية لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبته وأمنيته في تدريب لاعبا مثل محمد صلاح من أجل الاستفادة منه داخل الملعب بسبب مهاراته العالية.

وقال ساكي في تصريحاته:"دائما أميل لاختيار اللاعب الملتزم داخل الملعب دون تجاوزات ويرغب دائما في زيادة قدراته والتعلم وتطبيق أفكاري داخل الملعب".

وأضاف:"كنت دائما أميل للاعب الذي يفكر ويبدع داخل الملعب ويفكر بعقله جيدا قبل قدميه، لأن القدمين من الممكن تطويرهما مع التدريبات ولكن العقل يحتاج لموهبة".

وأكمل:"أفضل مهاجمي ليفربول بشكل كبير لأنهم يجرون كثيرا ويعملون من أجل مصلحة الفريق ويستغلون مساحات الخصم، سأختار محمد صلاح بالطبع لأدربه من وسط كوكبة النجوم".

وتابع: "ربما صلاح ليس نجما في كل شىء ولكنه مثالي ويطبق أفكار المدرب على أكمل وجه.

أرقام صلاح مع ليفربول الموسم الماضي

محمد صلاح

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الماضي في 51 مباراة مختلفة سجل خلالهم 31 هدفا وصنع 16 آخرين.

يذكر أن صلاح حصد خلال الموسم الماضي لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين عن موسم 2021-0222 فيما فاز مع فريق ليفربول ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

وخسر صلاح رفقة ليفربول بطولتي الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة على يد مانشستر سيتي، فيما خسر الريدز أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

استعدادات ليفربول للموسم الجديد

ويفتتح ليفربول مواجهاته الموسم القادم مع فولهام الإنجليزي في أولى مبارياته بالبريميرليج للموسم الكروي 2022-2023 في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسيكون ليفربول على موعد مع مباراة نارية بالاسبوع الثالث حيث سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد غريمه التقليدي يوم 20 أغسطس المقبل.

أما عن مواجهة السيتي فستكون يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل بالجولة الحادية عشر.

ويواصل ليفربول الإنجليزي تحضيراته للموسم الكروي الجديد حيث خاض الفريق مباراة أمام مانشستر يونايتد انتهت بخسارة الريدز برباعية نظيفة من غريمه التقليدي في لقاء شهد تجريب العديد من اللاعبين وإعطاء الفرصة لبعض الوجوه الجديدة داخل ليفربول.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس غدا في مباراة تحضيرية جديدة في إطار المعسكر الذي يعقه الفريق الإنجليزي في دولة تايلاند استعدادا للموسم الجديد.