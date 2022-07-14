شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة مدوية.. نجم ليفربول يتعرض لإصابة قوية وغموض حول موقفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، صدمة مدوية قبل منافسات الموسم الجديد.

ديجو جوتا



جوتا يتعرض لإصابة قوية في عضلات الفخذ

وأكدت شبكة "ليفربول إيكو البريطانية"، أن البرتغالي دييجو جوتا مهاجم الفريق، اشتكى من الاصابة قبل بداية الموسم الجديد، بالساعات الأخيرة.

وأضافت: "جوتا تعرض لانتكاسة خلال تدريبات أمس الأربعاء في نفس مكان إصابته السابقة بعضلات الفخذ الخلفية، وهو ما يعني أن اللاعب قد يغيب فترة طويلة عن الملاعب".



الفحص الطبي يحسم موقف جوتا وترقب من كلوب

وتابعت: "من المقرر أن يخضع جوتا للفحوصات الطبية والنادي ينتظر النتائج لتحديد مدة غيابه عن الملاعب، وسط ترقب من كلوب الذي لا يرغب في فقدان أي لاعب قبل الموسم الجديد".



ليفربول يمدد عقده مع ستاندرد تشارترد

من ناحية أخرى، قام نادي ليفربول الإنجليزي بتمديد عقد رعاية قمصان الفريق مع شركة ستاندرد تشارترد لمدة أربعة أعوام أخرى، مع تحسينات كبيرة في العقد.

وكشفت تقارير صحفية، أن العقد الحالي يستمر لمدة 12 شهرًا، لكن بعد تمديد التعاقد، سيستمر العقد بذلك حتى نهاية موسم 2026-2027، لتصل مدته الإجمالية إلى 17 عامًا.

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن عقد الرعاية مع ستاندرد تشارترد، يشمل أيضًا فريق السيدات بنادي ليفربول والذي يستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي للسيدات بعد حسم الصعود.

وتحدث بيلي هوغان المدير التنفيذي لفريق ليفربول قائلًا: "هذه شراكة هائلة بالنسبة لنادي ليفربول وأشعر بمنتهى الفخر إزاء الإعلان عن التمديد لمدة أربعة أعوام لشراكتنا الطويلة والناجحة بالفعل مع ستاندرد تشارترد".

وأشارت التقارير، إلى أنه من المتوقع أن يحصل ليفربول على ضعف ما كان يحصل عليه في العقد القديم، والذي كان النادي يحصل على نحو 40 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 48 مليون دولار، في العام الواحد.



ليفربول يستعد للموسم الجديد بخسارة من مانشستر يونايتد

ويواصل الريدز تحت قيادة كلوب تحضيراته في الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد، حيث خسر أول مبارياته الودية ضد مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت في تايلاند.