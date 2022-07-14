شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرفض 300 مليون يورو بسبب أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من البقاء داخل مانشستر يونايتد مبهما في ظل الأزمات المتتالية بين إدارة الفريق واللاعب خلال الفترة الماضية.

وكان رونالدو قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل هذا الموسم عن الفريق ليفجر أزمة كبيرة داخل قلعة الأولد ترافورد خاصة وأن اللاعب قد جاء الموسم الماضي ولم يقضي مع الفريق إلا موسما واحدا فقط.

رونالدو يقرر الرحيل عن اليونايتد

وهو الأمر الذي اثار غضب إدارة الفريق الإنجليزي خاصة وأن اللاعب لم يلحق بتدريبات الفريق الاستعدادية للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وعلى الرغم من أن عقد رونالدو سينتهي في يونيو 2023، مما يعني أنه يحق له الرحيل بالمجان الموسم المقبل بعد انتهاء عقده، إلا أنه لا يرغب في تضيع الموسم الحالي وعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو يرفض 300 مليون يورو من نادي سعودي

ووفقا لصحيفة ريكورد البرتغالية، فإن أحد الأندية السعودية قام بتقيدم عرضا لرونالدو إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب النجم البرتغالي لرغبته الملحة في الاستمرار داخل القارة الأوروبية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" فإن النادي السعودي قام بتقديم عرضا يبلغ قيمته 300 مليون يورو من أجل ضم النجم البرتغالي إلا أن رونالدو قام برفضه.

وأضافت الشبكة بأن هذا العرض كان سيمنح مانشستر يونايتد قيمة 30 مليون يورو مقابل الانتقال أما بقيمة المبلغ فسيحصل عليها النجم البرتغالي.

يذكر أن اسم رونالدو ارتبط الفترة الأخيرة بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية على رأسهم تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.



ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

رونالدو



وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.

استعدادات اليونايتد للموسم الجديد

وعلى الجانب الآخر، يخوض فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي فترة إعداد تبدأ في تايلاند ثم أستراليا، وتستمرفترة الإعداد نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة الجديدة للفريق الموسم المقبل.