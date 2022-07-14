شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى تبني خطة عمل طارئة لمواجهة أزمة الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني خطة عمل طارئة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وعلى رأسها أزمة الأمن الغذائي والفقر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش "المنتدى السياسي رفيع المستوى 2022" المنعقد حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح وفقاً لما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن انعدام الأمن الغذائي العالمي يؤثر بشكل خاص على البلدان النامية بسبب انخفاض الإنتاجية وندرة المياه والبنية التحتية لتدهور الأراضي وتغير المناخ؛ لذلك يجب تعزيز الجهود لتكثيف إنتاج الغذاء، وتحقيق أهداف مستدامة لضمان الأمن الغذائي. وقال إن باكستان تواجه تحديات أمن الغذاء والمياه وأمن الطاقة بسبب مجموعة من القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتطورات العالمية، معرباً عن أمله في أن يساعد المنتدى السياسي للأمم المتحدة في حشد إجراءات عملية كبيرة لمنع المجاعة والجوع في البلدان الأشد فقراً.