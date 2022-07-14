غوتيريش: اتخاذ خطوة جوهرية بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية

13 يوليو , 2022
نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية" نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة .
وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك: "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف".
وأضاف أنه على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا لكن "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام".
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