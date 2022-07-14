روسيا تعلن استعدادها لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للعمل مع الجانب الأمريكي في موضوع تبادل السجناء الموجودين لدى كل من الطرفين.



ودعت زاخاروفا في حديث لها اليوم الخميس، بحسب ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الإلكتروني، السلطات الأمريكية إلى عدم محاولة المزاودة واستغلال هذا الأمر الحساس لأنه يمس مصير أشخاص محددين، وننصح كذلك بالتخلي عن المحاولات الفاشلة عديمة الجدوى للضغط علينا".

وطالبت السلطات الأمريكية إلى التركيز على العمل الفعلي عبر القنوات الموجودة القائمة. وقالت: "العمل بشكل آخر لن يسفر عن نتيجة".

وتابعت زاخاروفا: "يجب على الجانب الأمريكي تحديد موقفه وتحديد ما يريد بالضبط. هل يرغب بالعمل بشكل مفصل؟ نحن على استعداد بهذا الشكل. أما إذا رغبوا بممارسة الترويج للذات والقيام بحملات إعلامية، فهذا اختيارهم، لكننا لا نعتزم المشاركة في ذلك".