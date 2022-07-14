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مقتل 12 أوكراني في هجوم صاروخ روسي على «فينيتسيا»

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الدمام - شريف احمد - قالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن ثلاثة صواريخ روسية سقطت على وسط مدينة فينيتسيا بوسط البلاد اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل، وإصابة 25 آخرين.

وقال قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمنكو نقلا عن معلومات أولية إن الصواريخ أصابت مبنى إداريا وألحقت أضرارا بمبان سكنية قريبة، مما تسبب في حريق هائل امتد إلى مرأب سيارات وأدى إلى احتراق عدة مركبات.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "هناك جرحى وقتلى بينهم طفل صغير... ما هذا إن لم يكن عملا إرهابيا صريحا؟"

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الفور على التقارير الواردة من فينيتسيا. وتنفي روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، استهداف المدنيين عمدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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