ماوس قابلة للارتداء توفر إمكانية التحكم بجميع أجهزتك

نيويورك: فانزي ماوس صغيرة قابلة للارتداء تتيح لك التحكم في جميع أجهزتك بمجرد إيماءات من يدك.

وتم تصميم فانزي لتوضع على الإصبع مثل الخاتم، وهي عبارة عن ماوس هوائية ووحدة تحكم لاستشعار الحركة تمنحك تحكمًا متقدمًا في جميع أجهزتك. ويمكنك التمرير أو تنفيذ إيماءات لتحريك الشرائح في عرض تقديمي، أو زيادة مستوى الصوت أو خفضه أثناء الاستماع إلى الموسيقى، أو تخطي المقدمة في عروض نيتفليكس أو ممارسة الألعاب، أو القيام بمجموعة متنوعة من الأشياء الأخرى.

ويعمل خاتم فانزي أيضاً مثل فأرة الكمبيوتر أو لوحة التتبع التي تتيح لك استخدامها كوحدة تحكم بمؤشر تقليدي على الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي، مثل الماوس القابل للارتداء. ويمكنك حتى التحكم في عناصر الواقع الافتراضي، وربما حتى استخدام فانزي لرسم بعض الكلمات، مما يجعله حرفياً جهاز الإدخال النهائي لأي أداة لديك، وهو صغير بما يكفي ليلائم إصبعك.

وبحجم صغير مثل الخاتم، يأتي فانزي مزودًا بمستشعر 9DoF يسمح له بإجراء التعرف المكاني ثلاثي الأبعاد عالي الجودة ومجموعة شرائح متقدمة تسمح له بالتعرف على ما يصل إلى 7 إيماءات مختلفة عبر برامج متعددة وعلى أنظمة ويندوز وماكينتوش وأندرويد وآي أو إس.

الفرضية الكامنة خلف فانزي بسيطة، ففي عالم به أجهزة متعددة يمكنك التحكم فيها عن طريق اللمس والنقر بأصابعك، لماذا لا يمكن أن يكون إصبعك مجرد ماوس بدلاً من ذلك، يعمل كعصا لتشغيل لأي جهاز متصل به؟ ولتحقيق هذه الغاية، يعمل فانزي مع الهواتف والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة عبر البلوتوث، مما يتيح لك تشغيله بشكل حدسي عن طريق التلويح بيديك، أو استخدام لوحة التتبع على فانزي للتحكم فيها بدقة أكبر دقة.