قتيلان في تحطم مروحية يونانية لإطفاء الحرائق في بحر إيجه.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

أعلنت السلطات اليونانية أنّ مروحية لإطفاء الحرائق كانت تشارك في إخماد حريق في جزيرة ساموس تحطّمت الأربعاء في بحر إيجه ممّا أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها الأربعة.



وقالت مسؤولة في خفر السواحل اليونانية لوكالة فرانس برس إنّه تمّ انتشال الرجلين وهما روماني ومولدافي وهما غائبين عن الوعي من المياه مساء الأربعاء ونقلا إلى المستشفى.

وأضافت أن جهود إنعاشهما فشلت "وتوفيا متأثرين بجروحهما".

وأوضح خفر السواحل في بيان أنه تم إنقاذ قائد المروحية الروماني، ويوناني من أفراد الطاقم.

وذكر التلفزيون الحكومي "إرت" أنّ المروحية سقطت بينما كانت تملأ خزّانها بالمياه من البحر لإخماد حريق غابة بالقرب من قرية باليخوري في جنوب غرب جزيرة ساموس في بحر إيجة ، اندلع قرابة الساعة 14,00 أمس الأربعاء.

وما زال الحريق مستمراً الخميس بسبب رياح قوية بلغت شدتها سبع درجات على مقياس بوفورت (يتألف من 13 درجة)، حسب إدارة الإطفاء.