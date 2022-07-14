الجيش الأوكراني يشن هجوماً جديداً على القوات الروسية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية قصفت نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال اليوم الخميس، في ثاني هجوم هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.



ونقل المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا سيرهي براتشوك عن قيادة العمليات في الجنوب قولها، إن الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن مقتل 13 "محتلاً". ولم يذكر دليلاً على عدد القتلى. ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية على الفور.

كان الجيش الأوكراني قد قال أمس الأول الثلاثاء إن هجوماً شنته قواته على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 52 شخصاً. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها روسيا قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الخاصة بساحة المعركة.