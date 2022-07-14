شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تبدأ تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للمحامين، تلقى طلبات الترشح لمنصب النقيب العام، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، بداية من السبت القادم الموافق 16 يوليو حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو، بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وأصدر مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.