شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقرر تكريم يورجن كلوب بجائزة شرفية جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، من حصد جائزة كبرى جديدة بعد اداءه المتميز خلال الفترة الماضية مع الفريق الإنجليزي منذ توليه المهمة الفنية للريدز.

ووفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية، فإن كلوب سيحصد جائزة "حرية المدينة" بعد أن نجح في قيادة ليفربول في حصد لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الأعوام الماضية.

جائزة شرفية تنتظر كلوب من ليفربول

وعلى الرغم من فشل كلوب في حصد اللقبين في الموسم الماضي مع ليفربول وخسارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلا أن مجلس مدينة ليفربول يرغب في تكريم المدير الفني الألماني على ما قدمه مع الريدز حتى الآن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مجلس المدينة ستجتمع في جلسة استثنائية خلال الأسبوع القادم وسيتم وضع توصيه بمنح المدير الفني لاألماني الجائزة الفخرية على مجهوداته مع الفريق.

وتعد هذه الجائزة من أعلى الأوسمة المدنية داخل مدينة ليفربول وهو أقصى تكريم قد يمكن أن يحصل عليه الألماني من مدينة ليفربول.

انجازات كلوب مع ليفربول

يورجن كلوب

وتولى كلوب قيادة الريدز في 2015، قادما من من بوروسيا دورتموند، وقاد الفريق لتحقيق 7 ألقاب.



وكان ليورجن كلوب إنجازات عديدة مع الفريق الإنجليزي حيث نجح في حصد بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بالإضافة إلى بطولة السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية موسم 2019-2020.

استعدادات ليفربول للموسم الجديد

ويفتتح ليفربول مواجهاته الموسم القادم مع فولهام الإنجليزي في أولى مبارياته بالبريميرليج للموسم الكروي 2022-2023 في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسيكون ليفربول على موعد مع مباراة نارية بالاسبوع الثالث حيث سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد غريمه التقليدي يوم 20 أغسطس المقبل.

أما عن مواجهة السيتي فستكون يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل بالجولة الحادية عشر.

ويواصل ليفربول الإنجليزي تحضيراته للموسم الكروي الجديد حيث خاض الفريق مباراة أمام مانشستر يونايتد انتهت بخسارة الريدز برباعية نظيفة من غريمه التقليدي في لقاء شهد تجريب العديد من اللاعبين وإعطاء الفرصة لبعض الوجوه الجديدة داخل ليفربول.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس غدا في مباراة تحضيرية جديدة في إطار المعسكر الذي يعقه الفريق الإنجليزي في دولة تايلاند استعدادا للموسم الجديد.