شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجتمع مع إدارة العملاق الهولندي لحسم الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي محاولاته لإتمام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للتقارير الصحفية صباح اليوم، فإن اليونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أياكس امتردام ليساندرو مارتينيز خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة جديدة

وأكد الخبير والصحفي الشهير فابريزيرو رومانو، بأن اليونايتد يقترب من حسم الصفقة خلال الأيام القادمة وسيتم الاعلان عنها في القريب العاجل.

وأضاف رومانو بأن هناك جولة جديدة من المفاوضات قامت إدارة اليونايتد بالقيام بها من أجل التوصل لإتفاق مع الإدارة الهولندية للتعاقد مع اللاعب وإتمام الصفقة في أسرع وقت للحاق اللاعب بفترة الإعداد الخاصة بالفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأكمل بأن الاتفاق سيتم مقابل 50 مليون يورو بجانب بعض الإضافات وبعض الشروط التي سيتم وضعها في اجتماع بين الطرفين خلال الأيام القادم.

وأضاف بأن اللاعب يرغب بشدة في الانتقال لصفوف اليونايتد وأن إدارة الفريقين سيقوما بعقد اجتماع بينهما من أجل وضع الشروط والرتوش الأخيرة للعقد المبرم بين الطرفين.

من هو ليساندرو مارتينيز صفقة اليونايتد المنتظرة

ليساندرو مارتينيز

يبلغ مارتينيز من العمر 24 عاما فهو من مواليد 1998، بدأ حياته بلعب كرة القدم في موطنه، الأرجنتين، بالعديد من الأندية هناك حتى انتقل لصفوف ديفنسا الأرجنتيني ومنه انتقل لصفوف أياكس امستردام الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 7 مليون يورو.

خاض اللاعب مع أياكس 118 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع مثلهم.

ويجيد اللاعب اللعب في مراكز الدفاع المختلفة سواء كان الوسط الدفاعي أو المدافع الصريح أو الظهير الأيسر في بعض الأوقات.

وحقق اللاعب العديد من البطولات مع فريقه منها بطولة الدوري الهولندي مرتين وكأس هولندا مرة بينما شارك مع منتخب الأرجنتين في حصد لقب كوبا أمريكا العام الماضي.



استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد

وعلى الجانب الآخر، يخوض فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي فترة إعداد تبدأ في تايلاند ثم أستراليا، وتستمرفترة الإعداد نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة الجديدة للفريق الموسم المقبل.