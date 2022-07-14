شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يعلق لأول مرة على حقيقة رفضه التعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق توماس توخيل المدير الفني لفريق نادي تشيلسي عن حقيقة رفضه التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رونالدو قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل هذا الموسم عن الفريق ليفجر أزمة كبيرة داخل قلعة الأولد ترافورد خاصة وأن اللاعب قد جاء الموسم الماضي ولم يقضي مع الفريق إلا موسما واحدا فقط.

توخيل يرفض رونالدو

توماس توخيل

ووفقا لما ذكرته الصحف العالمية، فإن السبب الرئيسي وراء رغبة رونالدو في الرحيل هو عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم والمنافسة فقط على لقب الدوري.

في المقابل، نشرت بعض الصحف تقارير تؤكد أن اللاعب تم عرضه على فريق تشيلسي ورحبت إدارة البلوز للغاية بالتعاقد مع اللاعب إلا أن توماس توخيل المدير الفني للفريق رفض الأمر.

تصريحات توخيل حول التعاقد مع مهاجم

وصرح توخيل مؤخرا ف تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس:"لا استبعد أن نقم بالتعاقد مع مهاجم في هذا الصيف، ولكن ليس هذا من أولاوياتنا في الوقت الحالي، نحن نريد الآن تدعيم خط الدفاع".

وأضاف: "خسرنا لاعبين في الدفاع خلال هذا الصيف ولذلك نريد تعوضيهم وهذا ما نركز عليه وليس المهاجمين".

وبذلك سيكون من الصعب ضم اللاعب للبلوز في ظل عدم قناعة توخيل بالحاجة لرونالدو خلال الميركاتو الصيفي الحالي إضافة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن رونالدو غير قابل للبيع وتضغط الإدارة بكل قوة من أجل الإبقاء على صاروخ ماديرا داخل الفريق الموسم المقبل.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي



وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم



ويخوض فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي فترة إعداد تبدأ في تايلاند ثم أستراليا، وتستمرفترة الإعداد نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة الجديدة للفريق الموسم المقبل.