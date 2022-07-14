روسيا: الولايات المتحدة زودت كييف بمعلومات استخبارية لقصف دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمعلومات استخبارية لقصف دونباس براجمات الصواريخ "هيمارس" Himars.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث تابعت زاخاروفا، تعليقا على قصف دونباس، أن القوات الأوكرانية تلقت الأوامر من كييف لاستخدام راجمات الصواريخ "هيمارس" ضد السكان المدنيين.

وأضافت أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية استخدمت في كل مكان راجمات الصواريخ المتعددة "هيمارس" التي وردت من الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي لم يوفر لتلك التشكيلات المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، وإنما قام أيضا بإعارة مدربين سرا ساعدوا ممثلي نظام كييف في التصويب".

وقالت زاخاروفا: "من خلال توفير هذه الأسلحة الثقيلة، يمكننا الربط بينها وبين النشاط الملحوظ لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا، حيث يبدو أنها تلقت أوامر من كييف باستخدام هذه المعدات ضد السكان المدنيين دون أي تردد".