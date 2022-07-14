طوكيو ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا.. لأعلى مستوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

رفعت العاصمة اليابانية طوكيو مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى في ظل ارتفاع حالات الاصابة.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن القرار، الذي تم اتخاذه اليوم الخميس خلال اجتماع للخبراء، رفع مستوى التحذير بالنسبة لنظام الرعاية الصحية ليصل لأعلى ثاني مستوى من ضمن أربع مستويات.

وكانت طوكيو قد سجلت أمس الأربعاء 16 ألفاً و878 حالة إصابة بالفيروس، مقارنة بـ 3546 حالة في الأول من يوليو (تموز) الجاري.

كما ترتفع حالات الاصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، على الرغم من أن حالات الاصابة الحادة مازالت منخفضة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء فومي كيشيدا مؤتمراً صحافياً اليوم، حيث من المتوقع أن يتحدث بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا.