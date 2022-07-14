دونالد ترامب يرد على إيلون ماسك.. ويشكك في جدوى مشاريعه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رجل الأعمال إيلون ماسك الذي أعلن أنه ضد ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى، قائلا: "عليه التركيز على الدعوى القضائية التي رفعتها تويتر".



وقال ماسك: "أنا لا أكره هذا الرجل، لكن حان الوقت لترامب أن يلبس قبعته ويبحر مع غروب الشمس. يجب على الديمقراطيين أيضا التوقف عن الهجوم .. سيبلغ ترامب 82 عاما".

ورد عليه ترامب عبر سلسلة منشورات عبر Truth Social ، قائلا إنه كان السبب وراء العديد من نجاحات ماسك، وادعى أن المدير التنفيذي لشركة Tesla أخبره أنه من مؤيديه.

وقال ترامب: "عندما جاء إيلون ماسك إلى البيت الأبيض يطلب مني المساعدة في دعم مشاريعه العديدة، سواء كانت السيارات الكهربائية التي لا تسير لفترة كافية، أو السيارات ذاتية القيادة التي تتعطل، أو إرسال الصواريخ إلى لا مكان، والتي بدونها سيكون بلا قيمة. وأخبرني كيف كان معجبا كبيرا بترامب وجمهوريا".

وأضاف: "كان بإمكاني أن أقول له اركع على ركبتيك واستجدي.. وهو كان سيفعل ذلك. الآن يجب أن يركز إيلون على إخراج نفسه من فوضى تويتر لأنه قد يدين بمبلغ 44 مليار دولار لشيء ربما لا قيمة له.. كما أن هناك الكثير من المنافسة على السيارات الكهربائية!".