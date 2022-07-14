عاجل.. استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها لإفساح المجال من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد.



وستعقد جلسة استثنائية للبرلمان غدا الجمعة للمطالبة بتفويض للائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الوطن المحافظ الصغير "الإسماع" والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

وقال كلاس في بيان إنه من أجل تشكيل حكومة جديدة، فإن الحكومة الحالية بحاجة إلى الاستقالة، مضيفة: "لقد اقترحت عقد البرلمان الاستثنائي يوم الجمعة، حيث سأطلب تفويضا للائتلاف الحكومي الجديد".

ستحصل الأحزاب الثلاثة معا على أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 101 مقعد. وتعني الصفقة أن كلاس، وهي أول رئيسة وزراء في إستونيا، ستتجنب حكم حكومة أقلية من حزب واحد.