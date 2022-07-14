المتظاهرون في سريلانكا يعلنون مغادرة مباني المؤسسات العامة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

أعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا، الذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.



وقالت متحدثة باسم المتظاهرين الخميس "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورا، لكن سنواصل كفاحنا".

وقد أعلنت السلطات السريلانكية حالة الطوارئ وذلك بعد فرار رئيس البلاد غوتابايا راجابكسا إلى جزر المالديف، دون أن يقدم استقالته من المنصب، وسط تجدد الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.