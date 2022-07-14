السعودية: فتح باب طلبات العمرة

الشارقة - اميمة ياسر - وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، و 14/7/2022م.

من داخل وخارج المملكة

موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرات العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah) ، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19)، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.