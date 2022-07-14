شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات نظر قضايا الأزواج أمام محكمة الأسرة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وفقاً لآخر تعديل صادر في 25 ديسمبر عام 2017، عددا من الاختصاصات بشأن القضايا المحلية التى تُنظر أمام المحكمة.

ووفقا للقانون:

تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.