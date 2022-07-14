شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: إجمالي الإصابات 559.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر559 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 559 مليونا و535 ألف حالة، مقابل 557 مليونا و808 آلاف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و636 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و815 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.