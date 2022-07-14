الشمس تتعامد على الكعبة في هذا التوقيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، ظهر الجمعة 16 ذو الحجة، لآخر مرة في العام الهجري الحالي.



وقال الباحث الفلكي السعودي ملهم هندي، بحسب "العربية" إن هذه الظاهرة التي تتكرر مرتين سنوياً على مكة، يمكن من خلالها تصحيح وتحديد اتجاه القبلة من أي مكان يشاهد الشمس لحظة التعامد، وتكون لحظة التعامد هي لحظة عبور الشمس من دائرة الزوال التي تصادف لحظة رفع أذان الظهر في مكة المكرمة الساعة 12:27 ظهرًا، حيث تكون الشمس لحظتها بزاوية عمودية فوق الكعبة المشرفة.

وأوضح أنه "بسبب تعامد الشمس على الكعبة، نلاحظ اختفاء ظل الكعبة وجميع المباني في مكة المكرمة خلال فترة التعامد، ومن اليوم التالي سيبدأ الظل في تغيير اتجاهه في مكة من الجنوب، ليصبح جهة الشمال إلى لحظة التعامد القادمة".

وكشف أنه يمكن لأي شخص تحديد اتجاه القبلة بدقة وسهولة عبر التوجه نحو الشمس لحظة التعامد، أو استخدام ظل عصا قائمة حيث يكون اتجاه الظل معاكسًا تمامًا لاتجاه القبلة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال طلبات الحصول على التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنها ستستقبل طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من الخميس 15 من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق يوليو/تموز 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah)، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.