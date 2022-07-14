روسيا تدرس توضيحات الاتحاد الأوروبي بشأن الترانزيت إلى كالينينغراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجانب الروسي بصدد تشكيل موقفه حول التوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد.



وأضافت زاخاروفا في حديث تلفزيوني: "يبدو لي أنهم فهموا أن الوضع قد وصل بالفعل إلى طريق مسدود، وبات خطيرا للغاية وقابلا للانفجار".

وتابعت زاخاروفا، أن الجانب الروسي بدأ بدراسة هذه الوثيقة الأوروبية وقالت: "نحن لا نقرأ، نحن نشكل موقف وزارة الخارجية".

ولفتت زاخاروفا الانتباه خلال ذلك إلى أن الحديث يدور عن الوضع في منطقة روسية.

يوم أمس الأربعاء، نشرت المفوضية الأوروبية توضيحات بشأن العقوبات، ذكرت فيها أن الترانزيت بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد مسموح به لكن مع الالتزام بعدة شروط.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن ترانزيت البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات يبقى ممنوعا بوسائط النقل البري - الشاحنات، ويسمح بالمرور بالسكك الحديدية مع مراعاة المراقبة اللازمة.