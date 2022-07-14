شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات مجانية وفحوصات مع انتشار كوفيد-19 في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس توفير كمامات مجانية واختبارات فحص سريعة إذ تحاول الحد من انتشار مرض كوفيد-19 وتخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد الذي يتعامل مع تدفق المصابين بكوفيد والإنفلونزا.

وسجلت نيوزيلندا قفزة كبيرة في الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 خلال أسبوعين، وتتوقع السلطات أن تكون هذه الموجة التي ينتشر بها المتحور أوميكرون أسوأ من الأولى.

ويعاني نظام المستشفيات بالفعل من زيادة أوقات الانتظار وإلغاء العمليات الجراحية.

وقالت عائشة فيرال مساعدة وزير الصحة المعنية بمكافحة كوفيد-19 في بيان "ليس هناك شك في أن الجمع بين الارتفاع الحاد في حالات كوفيد-19 ودخول المستشفيات ، وهو أسوأ موسم للإنفلونزا في التاريخ الحديث وغياب العاملين المعنيين يضع الأطقم الطبية والنظام الصحي بأكمله تحت ضغط شديد".

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة، 11382 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 68737. ويوجد في المستشفيات حاليا 765 مصابا.

وتوفر الحكومة كمامات مجانية وفحوصات على نطاق أوسع، وتسمح للصيدليات ببيع أدوية علاج كوفيد-19 وتوسع معايير استحقاق أدوية بديلة.