الحكومة البريطانية تحدد موعد التصويت على الثقة

لندن: قالت المتحدثة السياسية باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن الحكومة ستجري تصويتا على الثقة في نفسها يوم الاثنين، وذلك بعد عرقلة جهود حزب العمال المعارض لإجراء التصويت عقب اعتراض وزراء على صياغة الاقتراح المقدم.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد أن يختار حزب المحافظين الحاكم رئيس وزراء جديدا، لكن حزب العمال أراد إجراء تصويت على الثقة ضد كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على مغادرة موقعه مبكرا.

وأحبطت الحكومة محاولة حزب العمال قائلة إنه يتعين استبعاد أي اقتراح بإجراء تصويت على الثقة في جونسون. وقال نواب عن حزب المحافظين في البرلمان، وحتى المنتقدين لجونسون، إنهم سيصوتون لصالح دعم الحكومة نظرا لأن رئيس الوزراء أعلن أنه سيتنحى.

وقالت المتحدثة باسم جونسون “نتقدم باقتراح يمنح (مجلس العموم، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان)، الفرصة ليقرر ما إذا كان يثق في الحكومة”. وعبرت عن اعتقادها بأن الأمر سيُطرح للمناقشة يوم الاثنين.

وعندما سئُلت عن سبب رفض اقتراح حزب العمال، قالت إن اقتراحا بإجراء تصويت على الثقة في رئيس الوزراء شخصيا لا يستغل وقت البرلمان بالشكل الجيد. وتابعت أن حزب العمال “يمارس لعبة السياسة”.

وأضافت “ومع ذلك نتمسك بالمبدأ الدستوري الأساسي الذي يقضي بأن الحكومة الحالية لا بد أن تحظى دائما بثقة مجلس (العموم)”.