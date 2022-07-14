محمد بن زايد ونائبه يهنئان ماكرون بـ"اليوم الوطني" لفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة أيضا إلى إليزابيت بورن رئيسة وزراء الجمهورية الفرنسية.

وتحتفل فرنسا بالعيد الوطني أو "يوم الباستيل" في 14 يوليو/تموز من كل عام منذ 1880.