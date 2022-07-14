نائب رئيس دولة الإمارات يؤكد أن كلمة الشيخ محمد بن زايد خارطة طريق ومنهج للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، إن كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خارطة طريق ومنهج للحكومة ورسالة إيجابية للاقتصاد.



وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قال إن سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه.

وأكد رئيس دولة الإمارات -في كلمة له وجهها إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها- أن "سياسة بلاده ستظل داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وعوناً للشقيق والصديق".

وشدد على "استمرار نهج الدولة الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية".

وأشار إلى أن دولة الإمارات "تمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع".

وأكد أن دولة الإمارات "ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع".

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد أن دولة الإمارات عززت منذ قيامها علاقاتها مع دول العالم على "أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البنّاء، لذلك اكتسبت سمعة طيبة إقليمياً ودولياً بجهود شبابها وشاباتها".

وتابع: "سنسعى خلال المرحلة المقبلة للبناء على هذه السمعة في إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول وعلى نهج زايد الخير".