سبب موافقة زيلينسكي على منح مواطني بولندا وضعا خاصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

قال الدبلوماسي الأوكراني السابق روستيسلاف إيشينكو، إن رئيس بلاده الحالي فلاديمير زيلينسكي، وافق على منح مواطني بولندا وضعا خاصا في أوكرانيا مقابل نشر قوة بولندية في غرب البلاد.



في وقت سابق، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن زيلينسكي قدم إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن الوضع الخاص للبولنديين في أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي الأوكراني السابق، إلى أن اعتماد هذا المعيار سيجعل أوكرانيا بمثابة المحمية لجارتها الغربية، وأكد على أن برلمان بلاده سيوافق قريبا على الوثيقة.

وأضاف: "مقابل ذلك تأمل كييف (واشنطن ولندن أيضا) رؤية عشرين ألف جندي بولندي في غرب أوكرانيا. وسيسمح ذلك لزيلينسكي بنقل ثلاثين ألف عسكري أوكراني من الجيش النظامي و20-30 ألفا من عناصر الدفاع الإقليمي، إلى الجبهة الشرقية".

واستبعد إيشينكو، أن تكتفي بولندا بالشروط المتفق عليها، ونوه بأنها ستحاول احتلال أكبر قدر ممكن من أراضي أوكرانيا.