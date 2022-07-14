مسؤول أوكراني يعلن عن قتيل و5 مصابين جراء قصف بدونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول أوكراني، صباح اليوم الخميس، أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون جراء قصف روسي على جنوب شرق البلاد.



ووقع القصف - حسب المسؤول الأوكراني - على مدينة باخموت في مقاطعة أوبلاست دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقال حاكم المقاطعة بافلو كيريلينكو إن تم استهداف مناطق سكنية بقاذفات صواريخ متعددة من طراز "أوراجان"، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

ولفت إلى تضرر ما لا يقل عن ثمانية منازل.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية لوهانسك الشعبية "الانفصالية" أن قوات تابعة لها وأخرى روسية اقتحمت مدينة سوليدار في دونباس.

والأربعاء، مرت 140 يوما على العملية الروسية، والأزمة الأوكرانية على حالها؛ قصف متبادل، وتقدم على الأرض، ومساع دبلوماسية خجولة، وقلق من التداعيات.

مئة وأربعون يوما، حصيلتها من الضحايا أكثر من 5 آلاف مدني، قتلوا في أوكرانيا، و6520 جريحا، منذ العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء.

حصيلة أكدت قتل الآلاف وتشريد الملايين، وأشهر تحولت خلالها مدن أوكرانية إلى أنقاض، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في أكبر عمليات عسكرية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.