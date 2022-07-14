كوريا الشمالية تعترف بـ"استقلال" دونيتسك ولوهانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال زعيم انفصالي ووكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونج يانج اعترفت الأربعاء باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.



وبهذه الخطوة تصبح كوريا الشمالية ثالث بلد بعد روسيا وسوريا يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في منطقة دونباس الأوكرانية، وفقا لرويترز.

وفي منشور على تليجرام قال دنيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية إنه يأمل في "تعاون مثمر" وزيادة التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

ونشرت سفارة كوريا الشمالية في موسكو صورة على تطبيق تليجرام لمراسم سلم خلالها سفير بيونج يانج في موسكو سين هونغ شول شهادة اعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى مبعوثتها أولجا ماكيفا.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي أرسلت خطابين لنظيريها في المنطقتين يوم الأربعاء معترفة باستقلالهما.

وبعد هذه الخطوة قطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونج يانج.

وسبق أن عبرت كوريا الشمالية عن دعمها لضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.

وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت سوريا، الاعتراف باستقلال وسيادة منطقتي لوهانسك ودونيتسك، الأوكرانيتين الانفصاليتين.

بعد ساعات من الاعتراف السوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، أعلنت أوكرانيا قطع العلاقات مع دمشق.