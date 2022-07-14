العاهل البحريني يشيد بكلمة رئيس دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمضامين كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي عبرت عن "السياسة الحكيمة لدولة الإمارات".



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد العاهل البحريني بمضامين الكلمة التي وجهها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال القنوات التلفزيونية التي أكد أنها "عبرت عن السياسة الحكيمة التي توليها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ وتعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع".

كما أعرب العاهل البحريني عن أصدق تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار والنماء والأمن والاستقرار بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على جهوده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لشعب البحرين المزيد من الرفعة والرخاء والتطور تحت قيادته.