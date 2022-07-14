وأوضحت وسائل إعلام أن ويكرمسينجه أكد أنه سيغادر منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، رغم أنه قدّم استقالته فعلًا.
كما فرض ويكرمسينجه اليوم الأربعاء، حظر للتجوال غرب البلاد، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ بعد فرار الرئيس راجاباكسا.
وجاءت هذه التطورات بينما تترقب سريلانكا وصول خطاب استقالة الرئيس الفار خلال الساعات القادمة.
من جانبها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الشرطة السريلانكية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين اقتحموا مكتب رئيس الوزراء.
وعزا ناشطون في مواقع التواصل أن المنتدى الاقتصادي العالمي حذف هذا المقال بسبب السخرية من الأحلام التي ذكرت فيه في حين اتهم البعض المنتدى بوضع سياسات اقتصادية خاطئة لبعض دول العالم النامية.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتدى الاقتصادي العالمي يحذف رابط مقال يزعم تطورا خياليا لسريلانكا في 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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