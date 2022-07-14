المنتدى الاقتصادي العالمي يحذف رابط مقال يزعم تطورا خياليا لسريلانكا في 2025

المنتدى الاقتصادي العالمي

حذف موقعرابطا لمقال نشره الموقع على لسان رئيس وزراء سريلانكا في عام 2018 زعم فيه أنه سيجعل الدولة الجزرية التي تقع في شمال المحيط الهندي جنوب شبه القارة الهندية، من أغنى الدول حول العالم، لكن ذلك لم يحدث إذ تمر هذه البلاد بأزمة سياسية واقتصادية حقيقية، أدت إلى فرار رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا، على متن طائرة عسكرية إلى جزر المالديف، فيما أعلنت السلطات السريلانكية أمس تعيين رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنج رئيسًا بالنيابة.

وأوضحت وسائل إعلام أن ويكرمسينجه أكد أنه سيغادر منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، رغم أنه قدّم استقالته فعلًا.

كما فرض ويكرمسينجه اليوم الأربعاء، حظر للتجوال غرب البلاد، فضلًا عن إعلان حالة الطوارئ بعد فرار الرئيس راجاباكسا.

وجاءت هذه التطورات بينما تترقب سريلانكا وصول خطاب استقالة الرئيس الفار خلال الساعات القادمة.

من جانبها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الشرطة السريلانكية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين اقتحموا مكتب رئيس الوزراء.

وعزا ناشطون في مواقع التواصل أن المنتدى الاقتصادي العالمي حذف هذا المقال بسبب السخرية من الأحلام التي ذكرت فيه في حين اتهم البعض المنتدى بوضع سياسات اقتصادية خاطئة لبعض دول العالم النامية.