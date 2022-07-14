تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رئيسا بالانابة

كولومبو: عُين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنج رئيساً بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى الخارج، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء مع مطالبة آلالاف المحتجين بتنحي الرجلين.

وقال ماهيدنا أبيواردانا في كلمة عبر التلفزيون: "بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا أنه عين رئيس الوزراء رئيسا بالإنابة وفقا لما ينص عليه الدستور".