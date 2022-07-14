خمسة قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف بجنوب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريل تيموشينكو الأربعاء مقتل خمسة مدنيين على الأقل في ضربة دمرت مبنى بالقرب من ميكولايف، في جنوب أوكرانيا بالقرب من الجبهة.

وأشار تيموشينكو في رسالة على تلغرام إلى تضرر مستشفى ومبان سكنية ومقتل خمسة مدنيين بحسب المعلومات الأولية في فيتوفسك شرقي ميكولايف، مندداً بإطلاق عدة قذائف صاروخية في عدة أماكن بالمنطقة.