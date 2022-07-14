13 يوليو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريل تيموشينكو الأربعاء مقتل خمسة مدنيين على الأقل في ضربة دمرت مبنى بالقرب من ميكولايف، في جنوب أوكرانيا بالقرب من الجبهة.
وأشار تيموشينكو في رسالة على تلغرام إلى تضرر مستشفى ومبان سكنية ومقتل خمسة مدنيين بحسب المعلومات الأولية في فيتوفسك شرقي ميكولايف، مندداً بإطلاق عدة قذائف صاروخية في عدة أماكن بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسة قتلى على الأقل في ضربة روسية قرب ميكولايف بجنوب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.