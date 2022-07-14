13 يوليو , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الأربعاء عن شراكة تكنولوجية متطورة جديدة قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة. وقال بيان مشترك لبايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد «سيبدأ حوار استراتيجي رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا بين مستشاري الأمن الوطني في البلدين سيتركز على التكنولوجيات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والحلول للتحديات العالمية مثل تغير المناخ وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة».

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة وإسرائيل تدخلان في شراكة تكنولوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.