عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماكرون يعيد التفكير في أوضاع القوات الفرنسية بأفريقيا

الخميس 14 يوليه 2022

الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه يريد "إعادة التفكير في جميع أوضاعنا (العسكرية) في القارة الأفريقية".



أدلى ماكرون بهذه التصريحات وهو يخاطب القوات الفرنسية قبل عرض يوم الباستيل المقرر في 14 يوليو/تموز في باريس.

وتوجه مسؤولون فرنسيون إلى النيجر، الجمعة، لإعادة رسم استراتيجية البلاد بشأن محاربة الإرهابيين في منطقة الساحل مع استكمال آلاف الجنود الانسحاب من مالي وتزايد المخاوف من التهديد لدول غرب أفريقيا.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت فرنسا وحلفاؤها في "قوة تاكوبا" "انسحابا منسقا" من مالي، وذلك بعد 9 سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.

وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير/شباط، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025. ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها.