شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الروسية تدخل مدينة سيفرسك شرقي أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الروسية تدخل مدينة سيفرسك شرقي أوكرانيا

الخميس 14 يوليه 2022

الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، بأن قوات من الجيش الروسي دخلت مدينة سيفرسك شرقي أوكرانيا.



وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت القوات الروسية وقوات من جمهورية لوهانسك الشعبية مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن فيتالي كيسيليوف، مساعد وزير الداخلية في الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

ونقلت الوكالة عن كيسليوف قوله أيضا إن المدينة يمكن أن تسقط تماما في غضون يومين.