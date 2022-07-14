شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تشكيل مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصرى "يكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مـجـالات الصـحة فى مصر فى نواحى التعليم مـا بعـد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.

واقرت مواد القانون، بأن يتولى إدارة المجلس كل من: 1- مجلس الأمناء. 2 - مجلس الإدارة 3- الأمانة العامة، فما هو تشكيل مجلس الادارة؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة الثامنة :

يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي وعضوية كل من

1-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

2- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

3-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة

4-أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

5-رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

6-مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية

7-مدير كلية الطب بالقوات المسلحة

8-ممثل عن وزارة المالية يرشحه الوزير المختص بشئون المالية

9-ممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

10-ممثل عن وزارة التعليم العالي يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى

11-ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى

12-ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر

13-ممثلين عن التخصصات الصحية ترشحهم النقابات المختصة

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

يشار إلي أن القانون تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجي كلية طب القوات المسلحة ، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.