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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات تكشف توبيخ أوباما لطبيبه بعد تشكيكه في قدرات بايدن الذهنية

الخميس 14 يوليه 2022

الخليج 365

رسالة توبيخ صارمة تلقاها طبيب باراك أوباما السابق، لوصفه تصريحات الرئيس الحالي جو بايدن وزلاته الذهنية بـ"المقلقة".



تلك الرسالة كشف عنها تسريبات من مذكرات النائب روني جاكسون، وهو جمهوري من تكساس، وكان قد عمل طبيبًا رئاسيًا في إدارات جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب.

ففي كتاب مرتقب صدوره، قال جاكسون إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وبخه في البيت الأبيض لانتقاده الصحة الذهنية للرئيس الحالي جو بايدن إبان الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020.

وفي الكتاب الذي حمل عنوان "التمسك بالخط: الدفاع عن الديمقراطية والقيم الأمريكية مدى الحياة"، كشف النائب روني جاكسون، عن رسالة بريد إلكتروني صارمة تلقاها من أوباما حول ما وصفه بـ"تصريحات بايدن المجنونة وزلاته الذهنية المقلقة".

وقال جاكسون إنه خلال موسم حملة 2020: "ظهر بايدن على التلفزيون مرة أخرى، وهو يدلي بتصريحات وزلات عقلية مقلقة"، إلا أنه لم يكن يعرف ما هي الولاية التي كان فيها أو المنصب الذي كان يقوم بحملته من أجله.

وأضاف: "من الواضح أنه اعتقد في وقت من الأوقات أنه كان يترشح لمجلس الشيوخ ولم يتذكر فيما بعد الولاية التي كان يقوم بحملتها الانتخابية فيها. واستمر هذا لشهور وكان يزداد سوءًا".

وطوال سنوات، اتهمت وسائل الإعلام ترامب بأنه يعاني من مرض عقلي، وفي عام 2018 سخر العديد من المعلقين من جاكسون لقوله إن "التقييم المعرفي الذي أجراه ترامب أظهر أنه في حالة ذهنية (ممتازة) وليس لديه أي مشاكل معرفية أو عقلية على الإطلاق".

وحول ذلك، قال جاكسون في كتابه: "لم يصدر ترامب أبدًا تصريحات مجنونة مثل تلك التي كان بايدن يدلي بها كل يوم تقريبًا، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا فى شبه هيستريا أنه غير لائق ليكون رئيسا وأنه بحاجة إلى اختبار إدراكي!".

تغريدة أغضبت أوباما

وفي عام 2020، عندما كان جاكسون نفسه يترشح للكونجرس، وكتب معلقا على تصريحات بايدن الإعلامية: "تذكرون الاختبار المعرفي الذي أعطيته لترامب؟ الاختبار الذي تفوق فيه! يبدو أن شخصًا آخر قد يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات مخيف!!، تلقى في غضون 20 دقيقة من تلك التغريدة، رسالة بريد إلكتروني لاذعة من الرئيس أوباما".

وقال أوباما فى رسالته: "لقد حرصت على عدم التعليق على خدمتك في إدارة خليفتي (في إشارة لترامب)، وكنت دائمًا ما أشيد بك في الأماكن العامة والخاصة. لقد خدمتني دائمًا وعائلتي جيدًا، وأنا لم أعتبر أنك مجرد طبيب جيد وعضو في الخدمة لكن أيضًا صديق".

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أعبر عن خيبة أملي من اللقطة الرخيصة التي سجلتها حول جو بايدن عبر تويتر. لقد كانت غير مهنية ولا تليق بالمنصب الذى شغلته ذات مرة. كانت أيضًا تنم عن عدم احترام لي ولأصدقائك الكثيرين في إدارتنا. أنت كنت الطبيب الشخصي لرئيس الولايات المتحدة وكذلك الأدميرال في البحرية الأمريكية. أتوقع منك أفضل، وآمل أنك تتوقع المزيد من نفسك في المستقبل".

اندهاش وارتباك

لكن جاكسون، الذى كان مندهشًا ومرتبكًا من البريد الإلكتروني، اختار في النهاية عدم الرد، وقد كان فى ذلك الوقت في خضم معركة تثبيت في مجلس الشيوخ ليكون سكرتير ترامب لوزارة المحاربين القدامى.

وكتب في مذكراته: "فليكن معروفًا، بوصفي طبيب البيت الأبيض للرؤساء الثلاثة الماضية، كنت أول من قال إن لدينا مشكلة خطيرة مع هذا الرجل، ولن يمضي 4 سنوات في المنصب. لقد كنت دائمًا أقول إنه ستأتي نقطة لن أتحدث فيها وحدي عن ذلك".