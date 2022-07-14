عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق يشارك بالقمة العربية - الأمريكية بالرياض.. و6 ملفات على الطاولة

الخميس 14 يوليه 2022

الخليج 365

قبل أيام من عقدها، أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة التي تستضيفها السعودية الأسبوع المقبل، كاشفا عن أجندته خلالها.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، إن الكاظمي سيشارك، مطلع الأسبوع القادم، في القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

6 ملفات

وأشار إلى أن القمة ستناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، وترسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة.

وأكد البيان الحكومي، أن مشاركة العراق جاءت تلبية لدعوة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى أن "المشاركة في هذه القمة هي استمرار لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".

قمة خليجية عربية

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن الشهر الماضي، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد تشمل قمة خليجية أردنية مصرية عراقية.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إن زيارة بايدن تشمل "قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيزور السعودية يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين السعودية والولايات المتحدة.