شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بوضع خطة لزيادة إنتاج العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة أهمية سرعة الانتهاء من الإعداد لطرح مناقصة توريد 530 ألف عداد ذكى لموزعات جهد متوسط، مع وضع خطة لزيادة انتاج العدادات مسبوقة الدفع.

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.

وفي التقرير البرلمانى، قد كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية، استهداف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد2022/2023

زيادة الطاقة الكهربائية المولدة فى النصف الأول من العام، وكذلك زيادة فى الكهرباء المستخدمة فى القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

يشار إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباءلتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.