شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة جديدة تُعرقل انضمام دي يونج لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن عقبة جديدة تعرقل مفاوضات نادي مانشستر يونايتد مع فرينكي دي يونج متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

مفاوضات مانشستر يونايتد مع دي يونج



ويرغب نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات دي يونج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد طلب من مواطنه إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد قام بعرض 55 مليون جنيه إسترليني على برشلونة، من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي، ولكن اللاعب يرفض الرحيل.

موقف دي يونج من الرحيل عن برشلونة

وكلاء دي يونج، آلي دورسون وحسن سيتينكايا، أبلغا مانشستر يونايتد بأن اللاعب الهولندي يريد الاستمرار في ملعب كامب نو خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير فإن مسئولي برشلونة اجتمع مع اللاعب وأبلغوه أنه في حال أراد الاستمرار داخل النادي الكتالوني يجب عليه تخفيض الراتب الذي يبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني.

اللاعب أصبح يواجه عقبة كبيرة وهي عدم رغبته في الرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالإضافة إلى أن البارسا طلب منه تخفيض راتبه من أجل الاستمرار، وهو ما يضع دي يونج في ورطة.

