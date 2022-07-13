شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 3 أشخاص في تحطم طائرة بحرائق اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون بإحدى فرق الإطفاء اليونانية إن ثلاثة أشخاص أصبحوا في عداد المفقودين، اليوم الأربعاء، بعدما تحطمت في البحر طائرة هليكوبتر كانت تكافح حرائق الغابات التي اندلعت على جزيرة ساموس.

وأوضح مسؤول من فرقة الإطفاء لرويترز "عملية الإنقاذ جارية"، وأضاف أن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة، فيما أكد مسؤول من خفر السواحل إنه تم إنقاذ شخص واحد.

وذكر مسؤول من وزارة الدفاع لرويترز إن الحكومة استأجرت الطائرة لمكافحة حرائق الغابات. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.