شكرا لقرائتكم خبر عن عمال السكك الحديدية في بريطانيا ينظمون إضراباً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال العاملون في السكك الحديدية البريطانية، إنهم سينظمون إضرابا عن العمل يوم 27 تموز/يوليو الجاري لمدة 24 ساعة احتجاجا على عرض الأجور "الزهيدة"، وهو ما سيكون ثاني إضراب كبير في الصيف.

وذكرت نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والنقل البرى، إن العاملين رفضوا العرض المقدم من شبكة "نيتورك رايل" التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النقابة قولها إن الشبكة عرضت زيادة بنسبة 4% في العام الأول، تليها زيادة محتملة بنسبة 4% في العام الثاني، والتي كانت مشروطة بقبول أعضاء النقابة لبنود وشروط جديدة.

ويأتي التهديد بتوقف جديد لخدمات السكك الحديدية في مختلف أنحاء بريطانيا، بعد توقفها بدرجة كبيرة في حزيران/يونيو الماضي بسبب إضراب لمدة ثلاثة أيام، والذي كان الأكبر في أكثر من ثلاثة عقود.

وبشكل منفصل، قالت نقابة سائقي القطارات البريطانية هذا الأسبوع إن أعضاء النقابة صوتوا أيضا لصالح تنظيم إضراب عن العمل بسبب نزاع بشأن الأجور.