طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن تهبط في إسرائيل (أ ف ب).

هبطت طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء في إسرائيل، المحطة الأولى في أول جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات خلال مراسم استقبال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.