بايدن يهدد إيران بـ «القوة العسكرية» حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من تل أبيب في مستهل جولة له بالمنطقة، أنه يمكن إعادة طهران للوراء "إن توصلنا لاتفاق نووي معها".

وقال بايدن، في تصريحات للقناة الـ 12 العبرية، الأربعاء،: "سنعمل على التوصل لاتفاق نووي مع إيران ومواجهتها في الوقت نفسه".

وأوضح الرئيس الامريكي إيران باتت أقرب من أي وقت مضى للقنبلة النووية، بعدما اطلع على تقرير استخباري إسرائيلي يفيد بإنتاج طهران أسلحة متطورة.

ووفقاً لقناة "العربية الحدث"، فإن التقرير الإسرائيلي رصد تسليح إيران قوات تابعة لها بأسلحة قيمتها مليار دولار.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "قد تلجأ إلى استخدام القوة، كملاذ أخير، في حال فشلت المفاوضات الرامية لاستعادة الإتفاق النووي مع إيران".

وتابع: “سنبقي الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب حتى لو كلف ذلك فشل الاتفاق النووي”.

كما اعتبر بايدن أن قرار سلفه دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ فادحا تحاول إدارته تداركه بالعودة إلى الاتفاق مرة أخرى.

جدير بالذكر أن جو بايدن، كان قد غادر العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تبدأ الأربعاء، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يرافق الرئيس.

وأضاف برايس أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.