شكرا لقرائتكم خبر عن ستيرلينج يكشف سبب انضمامه إلى تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف رحيم ستيرلينج، عن سبب انضمامه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يعلن تعاقده مع ستيرلينج

وأعلن نادي تشيلسي عن تعاقده مع رحيم ستيرلينج قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات حتى موسم 2027.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن تشيسي أنهى صفقة رحيم ستيرلينج مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، كما أن مدة العقد 5 مواسم مع وجود بند قابل لتجديد العقد لموسم إضافي.

تعليق ستيرلينج على انضمامه إلى تشيلسي



وقال في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: "أولًا وقبل كل شيء، أنا سعيد للغاية لكوني لاعبًا لـ تشيلسي الآن".

وتابع: "لقد حققت الكثير في مسيرتي، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه، وأنا أتطلع حقًا للقيام بذلك بقميص تشيلسي وتحت قيادة توماس توخيل".



وأوضح: "لندن هي موطني، وحيث بدأ كل شيء بالنسبة لي، من المدهش أن تتاح لي فرصة اللعب أمام الأصدقاء والعائلة كل أسبوع، أتطلع حقًا إلى مقابلة الجماهير في الأيام القادمة".

وواصل: "أريد أن أغتنم الفرصة وأشكر تود بوهيلي وتوماس توخيل وكل من ساهم في تواجدي هنا وكان على ثقة في التعاقد معي".

واختتم: "لا يمكنني الانتظار حتى أذهب للملعب، ومواصلة حديثي على أرض الملعب".

